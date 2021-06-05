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    Колосков: Мне не тревожно перед Евро. Пусть тревожатся наши соперники

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Болгарией (1:0) в товарищеской встрече.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Бывали и лучше игры. Сегодняшняя игра была больше товарищеская, чем контрольная.

    Команды берегли друг друга, было впечатление такой легкости, особенно со стороны наших.

    Мне этим понравилась игра сборной — хорошее движение, быстрые перемещения по полю. Видно, что команда в хорошем физическом состоянии, но настоящего контроля я не увидел.

    Болгары — слабы и не доставляли нам особых хлопот. В любом случае у Черчесова есть хорошая пища для анализа. Игра была полезна для тренерского штаба.

    Тревожно ли мне перед Евро? А чего тревожиться? Мне — нет. Все здоровы и целы и в хорошем состоянии. Пусть тревожатся наши соперники на турнире.

    Я не вижу, за счет чего мы можем обыграть ту же Бельгию, это видит тренер. Команда в хорошем состоянии, а что будет дальше — будет зависеть от соперников.

    Конечно, Бельгия и Дания — это не Болгария, но у меня нет тревоги», — сказал Колосков изданию Sport24.

    Евро-2020 стартует 11 июня. Первый матч на турнире Россия проведет 12 числа против Бельгии.

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