Колосков: Мне не тревожно перед Евро. Пусть тревожатся наши соперники

Почетный президент РФСвысказался о победенад(1:0) в товарищеской встрече.

«Бывали и лучше игры. Сегодняшняя игра была больше товарищеская, чем контрольная.

Команды берегли друг друга, было впечатление такой легкости, особенно со стороны наших.

Мне этим понравилась игра сборной — хорошее движение, быстрые перемещения по полю. Видно, что команда в хорошем физическом состоянии, но настоящего контроля я не увидел.

Болгары — слабы и не доставляли нам особых хлопот. В любом случае у Черчесова есть хорошая пища для анализа. Игра была полезна для тренерского штаба.

Тревожно ли мне перед Евро? А чего тревожиться? Мне — нет. Все здоровы и целы и в хорошем состоянии. Пусть тревожатся наши соперники на турнире.

Я не вижу, за счет чего мы можем обыграть ту же Бельгию, это видит тренер. Команда в хорошем состоянии, а что будет дальше — будет зависеть от соперников.

Конечно, Бельгия и Дания — это не Болгария, но у меня нет тревоги», — сказал Колосков изданию Sport24.

Евро-2020 стартует 11 июня. Первый матч на турнире Россия проведет 12 числа против Бельгии.