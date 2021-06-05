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    Черчесов: Будем надеяться, что на Евро мы будем намного свежее

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Болгарией (1:0) прокомментировал готовность игроков команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Команда взвинтила темп в начале второго тайма, правильно заметили. Болгары тоже готовились, они перекрыли все зоны.

    Не хватало этой заряженности, чтобы продавить их оборону. Помогли игроки, которые вышли — Миранчук вышел, сделал пенальти и его реализовал.

    Готовность постепенно идет, сборы прошли. Будем надеяться, что на Евро будем намного свежее.

    Каждый футболист должен чувствовать игру. Мостовой вышел, Фернандес, который раньше восстанавливался...

    Мы стараемся команду подготовить. Все игроки должны быть готовы, поэтому мы и готовим», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Черчесов также рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    «Опережать события мы не будем. Кудряшов сделает МРТ, Баринов сделает КТ, с Зобниным никаких проблем, вроде, нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьезными», — сказал он.

    Напомним, что еще до стартового свистка на разминке получил травму защитник Федор Кудряшов, позже из-за травмы был заменён полузащитник Дмитрий Баринов.

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