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    Радимов: Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на Евро

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    Экс-игрок сборной России, а ныне наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «По моему мнению, все лучшие, кого можно было пригласить, в заявке точно есть. Матч со сборной Польши показал, что именно по такой же схеме наша команда будет играть со сборной Бельгии. Единственное изменение, которое может быть — Марио Фернандес будет играть вместо кого-то из крайних защитников. Мне кажется, что сейчас команда выглядит физически намного лучше, чем во время финального подготовительного этапа в преддверии чемпионата мира в России.

    Я не сомневаюсь, что сборная России сумеет выйти из группы. В плей-офф уже зависит на того на кого попадаем, если попадем на фаворитов, то будет сложней, хотя нет ничего невозможно и сборную Испании на чемпионате мира мы же прошли», — цитирует Радимова «Спорт День за Днем».

    На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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