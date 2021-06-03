Радимов: Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на Евро

Экс-игрок сборной России, а ныне наставник «Зенита-2»оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

«По моему мнению, все лучшие, кого можно было пригласить, в заявке точно есть. Матч со сборной Польши показал, что именно по такой же схеме наша команда будет играть со сборной Бельгии. Единственное изменение, которое может быть — Марио Фернандес будет играть вместо кого-то из крайних защитников. Мне кажется, что сейчас команда выглядит физически намного лучше, чем во время финального подготовительного этапа в преддверии чемпионата мира в России.

Я не сомневаюсь, что сборная России сумеет выйти из группы. В плей-офф уже зависит на того на кого попадаем, если попадем на фаворитов, то будет сложней, хотя нет ничего невозможно и сборную Испании на чемпионате мира мы же прошли», — цитирует Радимова «Спорт День за Днем».

На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).