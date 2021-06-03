Голландия (U21) — Германия (U21): счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу над(2:1) в полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы (U21).

Германия открыла счет уже на первой минуте матча. Лукас Нмеча пролетел по флангу и выдал великолепный прострел в сторону Флориана Вирца, который оперативно замкнул эту передачу.

На 8-й минуте немцы удвоили преимущество. Пролетел по флангу Баку, доставил мяч Вирцу, тот раскачал Шуурса и Ботмана и вогнал мяч прямо в угол ворот Бейло, оформив дубль.

Голландцы отквитали один мяч на 67-й минуте. После углового мяч отскочил к Перру Схюрсу, и защитник «Аякса», ни на секунду не задумываясь, пробил по воротам — мяч залетел в уголок.

Чемпионат Европы U21.1/2 финала Голландия U21 — Германия U21 — 1:2 (0:2) Голы: Вирц, 1 (0:1). Вирц, 8 (0:2). Схюрс, 67 (1:2)Голландия U21: Бейло, Маласиа, Тезе, Схюрс, Ботман (Ренс, 77), Харруи (Матусива, 46), де Вит, Клайверт, Стенгс (Дилросюн, 59), Боаду, Кадиоглу (Сирхейс, 69)Германия U21: Дамен, Раум, Баку, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Янельт, 68), Майер (Штах, 79), Нмеча (Буркардт, 69), Бериша (Якобс, 84), Вирц (Адейеми, 70)Предупреждения: Харруи, 26. Баку, 55. Дорш, 79. де Вит, 86. Сирхейс, 90. Штах, 90+4

Таким образом, Германия вышла в финал турнира, где сыграет с Португалией, обыгравшей Испанию (1:0).