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    Источник: «Краснодар» намерен продать Шапи и купить Глушенкова

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    ФК «Краснодар» намерен продать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в это трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    По данным источников, знакомых с ситуацией, вместо Шапи «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака».

    Вторым кандидатом для «быков» является футболист казанского «Рубина» Денис Макаров, об интересе «Краснодара» к которому СМИ уже сообщали ранее.

    Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В сезоне-2020/2021 21-летний нападающий провёл в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.

    Глушенков в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Химки». В активе 21-летнего полузащитника шесть матчей, в которых забил два гола.

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