Источник: «Краснодар» намерен продать Шапи и купить Глушенкова

намерен продать нападающегов это трансферное окно, сообщает «Чемпионат»

По данным источников, знакомых с ситуацией, вместо Шапи «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака».

Вторым кандидатом для «быков» является футболист казанского «Рубина» Денис Макаров, об интересе «Краснодара» к которому СМИ уже сообщали ранее.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В сезоне-2020/2021 21-летний нападающий провёл в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.

Глушенков в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Химки». В активе 21-летнего полузащитника шесть матчей, в которых забил два гола.