Португалия (U21) — Италия (U21): счет матча 5:3, обзор голов

одержала победу над(5:3 д.в.) в экстра-тайме четвертьфинального матча молодежного чемпионата Европы (U21), проходящего в Венгрии и Словении.

В основное время в составе португальцев дубль оформил Дани Карвалью, еще один мяч забил Гонсалу Рамуш.

За итальянцев отличились Томмазо Побега, Джанлука Скамакка и Патрик Кутроне, сравнявший счет на 88-й минуте и переведший игру в экстра-таймы.

На 91-й минуте Италия осталась в меньшинстве — защитник Маттео Ловато получил вторую желтую карточку.

Португальцы реализовали большинство благодаря голам Жоау Филипе и Шику Консейсау, обоим ассистировал Ромариу Баро.

Футбол. U21 Евро-2021. 1/4 финала Португалия U21 — Италия U21 5:3 Голы: 1:0 Dany Mota (6'), 2:0 Dany Mota (31'), 2:1 Томмазо Побега (45'), 3:1 Гонсалу Рамуш (58'), 3:2 Gianluca Scamacca (60'), 3:3 Патрик Кутроне (89'), 4:3 Жоау Филипе (109'), 5:3 Chico Conceicao (119') Португалия U21: Диогу Кошта, Диогу Лейте, Diogo Queiros, Диогу Далот, Томаш Тавареш, Vitinha, Жедсон Фернандеш (Жоау Филипе, 74'), Daniel Braganca (Ромариу, 86'), Фабиу Виейра (Chico Conceicao, 86'), Dany Mota (Рафаэл Леау, 94'), Гонсалу Рамуш (Флорентину Луиш, 69') Италия U21: Marco Carnesecchi, Маттео Ловато, Лука Раньери, Энрико Дель Прато, Рауль Белланова (Габриэле Цаппа, 75'), Davide Frattesi, Николо Ровелла (Патрик Кутроне, 81'), Томмазо Побега (Giulio Maggiore, 75'), Marco Sala (Риккардо Соттиль, 81'), Gianluca Scamacca (Samuele Ricci, 91'), Джакомо Распадори Предупреждения: Томмазо Побега (57'), Marco Sala (62'), Маттео Ловато (85'), Маттео Ловато (91'), Патрик Кутроне (114'), Chico Conceicao (120')

В полуфинале турнира 3 июня португальцы в словенском Мариборе сыграют против Испании.