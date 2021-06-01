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    Евсеев: Цель — вернуть «Шинник» на те места, где он должен находиться

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    Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал подписание контракта с клубом из Ярославля.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Поступило предложение от "Шинника", увидел большую заинтересованность Ярославля. Люди хотят, чтобы клуб был на тех местах, где он должен быть. В этом заинтересованы главные люди области.

    Цель — создать боеспособную команду, чтобы она играла и показывала результат, который заслуживает, чтобы "Шинник" был там, где он должен находиться», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

    Напомним, что «Шинник» по итогам минувшего сезона покинул ФНЛ, заняв последнее место в чемпионате с 25 очками.

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