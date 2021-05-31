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    Голландия и Испания вышли в полуфинал молодежного Евро

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Нидерландов Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании
    Сборная Голландии одержала волевую победу над командой Францией (2:1) в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы (U21), проходящего в Венгрии и Словении.

    Сборная Голландии
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    Сборная Голландии

    На 23-й минуте счет в игре открыл новичок «Баварии» Дайот Упамекано.

    Однако после перерыва дубль оформил форвард «АЗ Алкмаара» Майрон Боаду. Решающий мяч был забит на третьей компенсированной минуте.

    Футбол. U21 Евро-2021. 1/4 финала
    Нидерланды U21 — Франция U21 2:1
    Голы: 0:1 Деотшанкюль Юпамекано (23'), 1:1 Мирон Боадю (51'), 2:1 Мирон Боадю (90') Нидерланды U21: Юстин Бейло, Джордан Тезе, Перр Схюрс, Свен Ботман, Тирелл Маласиа (Митчел Баккер, 78'), Ферди Кадыоглу (Азор Матусива, 78'), Абдау Харрауи, Дани де Вит, Джастин Клюйверт, Мирон Боадю, Калвин Стенгс Франция U21: Иллан Меслье, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Колин Дагба (Пьер Калюлю, 13'), Фет Мауасса, Уссем Ауа, Орельен Чуаэми, Мусса Диаби (Ромен Февр, 60'), Бубакари Сумаре (Максанс Какере, 60'), Жонатан Иконе, Одсонн Эдуард (Амин Гуири, 76') Предупреждения: Дани де Вит (13'), Джастин Клюйверт (69')

    Соперником голландцев по полуфиналу станет победитель пары Дания — Германия, матч которой также проходит в Будапеште.

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    В другом четвертьфинальном матче молодежная сборная Испании в экстра-тайме вырвала победу у команды Хорватии — 2:1 д.в.

    Испанцы вышли вперед на 66-й минуте благодаря голу форварда «Эспаньола» Хави Пуардо.

    В компенсированное время хорваты заработали пенальти, который реализовал полузащитник загребского «Динамо» Лука Иванушец.

    Победу Испании принес тот же Пуардо, оформивший дубль на 102 минуте.

    Футбол. U21 Евро-2021. 1/4 финала
    Испания U21 — Хорватия U21 2:1
    Голы: 1:0 Javier Puado (66'), 1:1 Лука Иванушец (пенальти) (90'), 2:1 Javier Puado (110') Испания U21: Альваро Фернандес, Оскар Мингуэза, Адрия Хинер (Марк Кукурелья, 75'), Уго Гильямон, Jorge Cuenca, Мартин Субименди, Франсиско Пейнадо (Гонсало Вильяр, 59'), Мануэль Гарсия, Браим Диас (Йереми Пино, 83'), Бриан Хиль (Хуан Миранда, 83'), Фер Ниньо (Javier Puado, 58') Хорватия U21: Адриан Шемпер, Бошко Шутало, Йошко Гвардиол, Домагой Брадарич, Mario Vuskovic, Лука Иванушец, Никола Моро (Сандро Куленович, 71'), Ловро Майер (Stipe Biuk, 78'), Hrvoje Babec (Кристиян Бистрович, 71'), Бартол Франьич (Neven Djurasek, 78'), Петар Муса (Dario Spikic, 64') Предупреждения: Петар Муса (43'), Бошко Шутало (63'), Домагой Брадарич (87'), Оскар Мингуэза (88'), Уго Гильямон (90'), Лука Иванушец (120')

    В полуфинале турнира испанцы в словенском Мариборе сыграют против победителя в паре Португалия — Италия.

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