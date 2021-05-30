«Нант» — «Тулуза»: счет матча 0:1, обзор гола

В ответном переходном матче за право сыграть в Лиге 1на своем поле уступилсо счетом 0:1.

Единственный гол на 62-й минуте забил Вакун Байо.

Доигрывать гостям пришлось вдесятером. На 87-й прямую красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

Футбол. Франция. Лига 1. Квалификация Нант — Тулуза 0:1 Гол: 0:1 Вакун Юссуф Байо (62') Нант: Альбан Лафон, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Шарль Траоре, Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Рандаль Коло Муани, Имран Луза, Моузес Саймон (Андрей Жиротто, 83'), Калифа Кулибали (Маркус Режис Коко, 65'), Людовик Блас Тулуза: Максим Дюпе, Рубен Габриэльсен (Nathan N'Goumou, 85'), Себастин Деваст, Бафоде Диаките, Kelvin Adou, Deiver Machado, Куадио Коне, Amine Adli, Брехт Дежагере (Branco van den Boomen, 78'), Рис Хили (Janis Antiste, 73'), Вакун Юссуф Байо Предупреждения: Деннис Аппиа (5'), Рандаль Коло Муани (41'), Вакун Юссуф Байо (53'), Deiver Machado (70'), Педро Чиривелья (77'), Janis Antiste (81'), Patrice Garande (90') Удаление: Nathan N'Goumou (87')

В первой игре в Тулузе футболисты «Нанта» одержали победу со счетом 2:1.

Команда Антуана Комбуаре, занявшая по итогам прошедшего сезона Лиги 1 18-е место, выиграла противостояние благодаря выездному голу и в следующем сезоне вновь выступит в высшем дивизионе.

«Тулуза» заняла третье место в турнире лиги 2, а прямые путевки в элиту завоевали «Труа» и «Клермон». В следующем сезоне они заменят «Ним» и «Дижон».