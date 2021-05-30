Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовНа позитиве, но с ограничениями. Сборная России продолжает подготовку к Евро-2021
  • 17:52
    • СМИ: Почеттино попросил «Пари Сен-Жермен» разорвать контракт
  • 16:52
    • Де Брейне рискует пропустить групповой этап Евро-2020
  • 20:44
    • ЦСКА проиграл «Милану» в матче за 3-е место Евролиги
  • 18:52
    • Канада разгромила сборную Италии на ЧМ
  • 18:44
    • Белоруссия проиграла Швейцарии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021
    Все новости спорта

    «Нант» проиграл «Тулузе», но сохранил прописку в Лиге 1

    «Нант» — «Тулуза»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Тулуза Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В ответном переходном матче за право сыграть в Лиге 1 «Нант» на своем поле уступил «Тулузе» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол на 62-й минуте забил Вакун Байо.

    Доигрывать гостям пришлось вдесятером. На 87-й прямую красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

    Футбол. Франция. Лига 1. Квалификация
    Нант — Тулуза 0:1
    Гол: 0:1 Вакун Юссуф Байо (62') Нант: Альбан Лафон, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Шарль Траоре, Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Рандаль Коло Муани, Имран Луза, Моузес Саймон (Андрей Жиротто, 83'), Калифа Кулибали (Маркус Режис Коко, 65'), Людовик Блас Тулуза: Максим Дюпе, Рубен Габриэльсен (Nathan N'Goumou, 85'), Себастин Деваст, Бафоде Диаките, Kelvin Adou, Deiver Machado, Куадио Коне, Amine Adli, Брехт Дежагере (Branco van den Boomen, 78'), Рис Хили (Janis Antiste, 73'), Вакун Юссуф Байо Предупреждения: Деннис Аппиа (5'), Рандаль Коло Муани (41'), Вакун Юссуф Байо (53'), Deiver Machado (70'), Педро Чиривелья (77'), Janis Antiste (81'), Patrice Garande (90') Удаление: Nathan N'Goumou (87')

    В первой игре в Тулузе футболисты «Нанта» одержали победу со счетом 2:1.

    Команда Антуана Комбуаре, занявшая по итогам прошедшего сезона Лиги 1 18-е место, выиграла противостояние благодаря выездному голу и в следующем сезоне вновь выступит в высшем дивизионе.

    «Тулуза» заняла третье место в турнире лиги 2, а прямые путевки в элиту завоевали «Труа» и «Клермон». В следующем сезоне они заменят «Ним» и «Дижон».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся путешествие американцев в Санкт-Галлен?
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Финляндия не упустит лидерство в группе?
  • Финляндия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Фламенго» снова обыграет «Палмейрас»?
  • «Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 20:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Музетти — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Александрова — Винус Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Синнер — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Касаткина — Дои
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры