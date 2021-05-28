Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

Сборная России Фото: globallookpress.com
Кроме того, будет действовать интерактивная студия с легендами сборной, которые также проведут фотосессию.
Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия — Болгария.— Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021
Билеты на матч — по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr
Напомним, Россия сыграет с Болгарией 5 июня в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 18:00 мск.