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    Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Болгарии Сборная России Футбол России
    Гимн России перед товарищеским матчем сборной России против команды Болгарии исполнит Филипп Киркоров, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Сборная России
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    Сборная России

    Кроме того, будет действовать интерактивная студия с легендами сборной, которые также проведут фотосессию.

    Напомним, Россия сыграет с Болгарией 5 июня в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 18:00 мск.

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