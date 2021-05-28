Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

Гимн России перед товарищеским матчем сборнойпротив командыисполнит, сообщает пресс-служба национальной команды.

Кроме того, будет действовать интерактивная студия с легендами сборной, которые также проведут фотосессию.

Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия — Болгария.

Билеты на матч — по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr — Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021

Напомним, Россия сыграет с Болгарией 5 июня в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 18:00 мск.