Никифоров: Черчесова критикуют те, кто ничего не понимает в футболе

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о критике в адрес главного тренера сборной России

«На ЧМ-2018 мы показали, что можем высоко забираться, пусть и не всегда играя первым номером, так что с оптимизмом жду и Евро.

Как я понял, в сборной сейчас хорошие рабочие отношения, и с Черчесовым все ребята отлично ладят. Он молодец, что создал в команде такую атмосферу.

Список вызванных игроков меня не удивил, потому что я понимаю, что у Станислава Саламовича больше информации о каждом кандидате, чем у стороннего эксперта.

Кому-то Черчесов не нравится, но, по моим наблюдениям, его критикуют те, кто ничего не понимает в футболе. Серьезно критиковать его можно будет только в случае неудачного выступления сборной на Евро — дай бог, чтобы этого не случилось», — приводит слова Никифорова «Матч ТВ».

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).