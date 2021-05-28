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    Черчесов о критике сборной: Я кроме заголовков ничего не знаю

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как реагирует на критику в адрес национальной команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Сейчас и тогда, перед чемпионатом мира, было четкое понимание работы. С кем мы играем и когда. Я кроме заголовков ничего не знаю. Нет-нет, да и попадаются иногда на глаза.

    У каждого своя работа, и мы не запрещаем кому-то что-то говорить. Кто-то говорит со зла, кто-то — из-за незнания. Ответ всегда на поле, у команды и тренеров других ответов нет.

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    • Чего я хочу добиться на сегодняшний день? Вот чтобы мы выполнили тут ту работу, которую запланировали. Чтобы те болячки, которые есть — прошли. Чтобы мы первого числа определили свой состав и потихоньку двигались. И сначала к Евро, а сейчас что-то писать…

    Мы знаем, что хотим и куда нам надо идти, какими путями. Свою задачу надо выполнять», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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