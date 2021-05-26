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    Заболотный: Хочется, чтобы побольше хейтили, это заряжает

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    Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал, как с недавних пор реагирует на критику в свой адрес.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Не скажу, что в "Сочи" не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.

    Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

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    • Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

    Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

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