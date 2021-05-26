Заболотный: Хочется, чтобы побольше хейтили, это заряжает

Нападающий сборной Россиирассказал, как с недавних пор реагирует на критику в свой адрес.

«Не скажу, что в "Сочи" не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.

Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».