Соболев: Устал уже от сравнений с Дзюбой

Нападающий «Спартака» и сборной Россиипризнался, что его утомили постоянные сравнения с

«Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артем придумывает, что я этого не делал.

Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чем он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать в чем я лучше, а в чем он. Это не моя работа сравнивать, пусть это сделают другие», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Соболев возобновил тренировки в общей группе сборной России.