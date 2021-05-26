Соболев возобновил тренировки в общей группе сборной России

Сборнаяпродолжает подготовку к чемпионату Европы на сборе в Австралии.

В среду тренировки в общей группе возобновил нападающий Александр Соболев, сообщает «Матч ТВ».

Впервые занимались с командой полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной во вторник.

Накануне полноценные тренировки возобновили защитник Марио Фернандес и хавбек Андрей Мостовой.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).