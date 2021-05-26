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    Соболев возобновил тренировки в общей группе сборной России

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    Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы на сборе в Австралии.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    В среду тренировки в общей группе возобновил нападающий Александр Соболев, сообщает «Матч ТВ».

    Впервые занимались с командой полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной во вторник.

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    На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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