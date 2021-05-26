Соболев возобновил тренировки в общей группе сборной России

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
В среду тренировки в общей группе возобновил нападающий Александр Соболев, сообщает «Матч ТВ».
Впервые занимались с командой полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной во вторник.
Накануне полноценные тренировки возобновили защитник Марио Фернандес и хавбек Андрей Мостовой.
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).