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    Клинсман готов возглавить «Тоттенхэм»

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    Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсман заявил, что готов возглавить «Тоттенхэм».

    Юрген Клинсман
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    Юрген Клинсман

    «Без сомнений, это заинтересует. У президента клуба Дэниэла Леви есть мой номер, он может позвонить в любое время. Вариант с "Тоттенхэмом" готов рассмотреть всегда.

    В футболе все случается быстро. Я никогда не думал, что буду тренировать сборные Германии и США, поэтому надо оставаться открытым ко всему. Всегда нужно думать о новых вызовах, так почему бы не с Тоттенхэмом», — цитирует Клинсмана Sky Sports.

    Напомним, Клинсман выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год. Последним местом работы 56-летнего немца была берлинская «Герта», которую он покинул в феврале 2020 года.

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