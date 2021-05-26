Клинсман готов возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии»заявил, что готов возглавить

«Без сомнений, это заинтересует. У президента клуба Дэниэла Леви есть мой номер, он может позвонить в любое время. Вариант с "Тоттенхэмом" готов рассмотреть всегда.

В футболе все случается быстро. Я никогда не думал, что буду тренировать сборные Германии и США, поэтому надо оставаться открытым ко всему. Всегда нужно думать о новых вызовах, так почему бы не с Тоттенхэмом», — цитирует Клинсмана Sky Sports.

Напомним, Клинсман выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год. Последним местом работы 56-летнего немца была берлинская «Герта», которую он покинул в феврале 2020 года.