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    Уткин высказался о новом тренере «Спартака»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «В который раз я удивляюсь коллегам. Что происходит, и уже не в первый раз, когда в Россию приезжает тренер, не особенно находящийся на слуху?

    Знаете, мало кто идет дальше википедии.

    История повторяется раз за разом. Вот сейчас единственное, что обсуждается о Витории — что последним местом его работы была Саудовская Аравия. А это — фи, пересортица.

    Вон Хави который год тренирует в Катаре, и многие считают недели, когда же он примет Барселону. Хотя каким бы легендарным ни был Хави игроком, это ничего не говорит о его тренерском потенциале, но какая разница — он же Хави.

    Между тем, во-первых — это я уже вернулся к Рую Витории — как-то глупо осуждать решение клуба на основании единственного факта, который абсолютно общеизвестен.

    Такое ощущение, что Витория работал в Саудовской Аравии в сложном гриме и под псевдонимом, и установился этот компрометирующий факт вот только что. Посредством пранка, например. Так нет же.

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    • Наверное, клуб изучал Виторию как минимум несколько дольше и хотя бы на пару копков лопаты поглубже.

    Во-вторых, мало ли людей ездило на Ближний Восток, или там в Китай, а потом спокойно возвращались и продолжали карьеру? Например, Виллаш-Боаш. И даже игроки — Витсель, допустим.

    То есть как бы случаи бывают очень разные.

    Наконец, главное. Ну да, чемпионат Саудовской Аравии, мягко говоря, не перл творения, но тем не менее страна богатая. Почему столь многие считают, что если у людей денег три горы в крупных купюрах, то они непременно идиоты?

    Арабы могут позвать к себе практически кого угодно, но тем не менее зовут туда далеко не каждого. По мне так работа там говорит ровно о том же — о получении прекрасного места работы в условиях жесткой конкуренции.

    Руй Витория назначен. Он представляет самую передовую тренерскую школу в мире на данный момент наряду с немецкой.

    Но нам по-прежнему про Николича первые полгода важней всего было знать, что он приехал из какой-то там Венгрии, а про Виторию — что он, видите ли, ездил за деньгами.

    Съездил — и отлично. А дальше посмотрим», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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