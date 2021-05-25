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    Шоу: Наслаждаемся тем, что попали в финал, этого у нас не было давно

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

    «Думаю, в этом сезоне в команде царит гораздо большая уверенность в свои силы. Мы стали крепче и завтра нас, конечно, ждет шаг вперед.

    Мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении, и завтра мы продолжим это движение.

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    • Не жду, что с нами будет беседовать сэр Алекс [Фергюсон]. Мы являемся командой и должны мотивировать себя сами, должны делать то, что необходимо делать команде.

    Это легендарная личность, но мы должны сами найти вдохновение. Уверен, что тренер нам завтра в этом тоже поможет.

    Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно.

    После великолепной победы на "Вулверхэмптоном" мы изучали "Вильяреал", однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре.

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    Будет здорово снова сыграть при болельщиках. Нам уже посчастливилось испытать это, особенно на "Олд Траффорд". Мурашки бегут по коже, и вообще здорово снова видеть их.

    Хорошо, что они смогут нас поддержать. Надеюсь, подарим им хорошие впечатления на долгую память», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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