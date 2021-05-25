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    Игнатьев: Миранчуку сложно показывать что-то интересное в Италии после РПЛ

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о первом сезоне российского полузащитника Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью.

    Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол.

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    • Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии», — сказал Игнатьев «Известиям».

    Напомним, одноклубник Миранчука украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом минувшего чемпионата Италии.

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