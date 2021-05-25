Игнатьев: Миранчуку сложно показывать что-то интересное в Италии после РПЛ

Известный российский тренерподелился мнением о первом сезоне российского полузащитникав составе итальянской

«Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью.

Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол.

Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии», — сказал Игнатьев «Известиям».

Напомним, одноклубник Миранчука украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом минувшего чемпионата Италии.