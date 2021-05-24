Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А

Руслан Малиновский Фото: globallookpress.com
На его счету 11 результативных передач. Украинский хавбек провел на поле 36 матчей.
Его ближайшими преследователями выступили сразу четыре футболиста. У Мхитаряна, Зьелински, Де Пауля и Сапаты по десять результативных передач.
Лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021 стал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки.
«Аталанта» по итогам сезона набрала 78 очков и заняла третье место, пробившись в Лигу чемпионов.