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    Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А

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    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии.

    Руслан Малиновский
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    Руслан Малиновский

    На его счету 11 результативных передач. Украинский хавбек провел на поле 36 матчей.

    Его ближайшими преследователями выступили сразу четыре футболиста. У Мхитаряна, Зьелински, Де Пауля и Сапаты по десять результативных передач.

    Лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021 стал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки.

    «Аталанта» по итогам сезона набрала 78 очков и заняла третье место, пробившись в Лигу чемпионов.

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