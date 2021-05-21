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    Главный тренер «Боруссии» Терзич стал целью трех клубов АПЛ

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    Как сообщает Bild, в приглашении 38-летнего специалиста заинтересованы три клуба.

    Речь идет о «Тоттенхэме», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасле».

    Терзич покинет «Боруссию» по окончании текущего сезона. Новым главным тренером дортмундского клуба станет Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».

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    • «Боруссия» под руководством Терзича выиграла Кубок Германии и гарантировала себе место в топ-4 Бундеслиги.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Дженнаро Гаттузо.

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