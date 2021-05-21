Главный тренер «Боруссии» Терзич стал целью трех клубов АПЛ

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
Как сообщает Bild, в приглашении 38-летнего специалиста заинтересованы три клуба.
Речь идет о «Тоттенхэме», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасле».
Терзич покинет «Боруссию» по окончании текущего сезона. Новым главным тренером дортмундского клуба станет Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».
«Боруссия» под руководством Терзича выиграла Кубок Германии и гарантировала себе место в топ-4 Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Дженнаро Гаттузо.