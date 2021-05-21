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    Источник: Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм»

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    Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером «Тоттенхэма», сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой Rai Sport.

    Дженнаро Гаттузо
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    Дженнаро Гаттузо

    Лондонский клуб считает Гаттузо одним из кандидатов на пост тренера команды. Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высокого мнения о работе 43-летнего итальянца.

    Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2021 года, интерес к специалисту также приписывают «Фиорентине».

    Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавляет Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

    В текущем сезоне «Наполи» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 37 турах.

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