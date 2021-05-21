Источник: Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм»

Наставник «Наполи»может стать главным тренером сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой Rai Sport.

Лондонский клуб считает Гаттузо одним из кандидатов на пост тренера команды. Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высокого мнения о работе 43-летнего итальянца.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2021 года, интерес к специалисту также приписывают «Фиорентине».

Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавляет Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

В текущем сезоне «Наполи» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 37 турах.