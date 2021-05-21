Источник: Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм»

Дженнаро Гаттузо Фото: globallookpress.com
Лондонский клуб считает Гаттузо одним из кандидатов на пост тренера команды. Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высокого мнения о работе 43-летнего итальянца.
Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2021 года, интерес к специалисту также приписывают «Фиорентине».
Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавляет Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.
В текущем сезоне «Наполи» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 37 турах.