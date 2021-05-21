«Брюгге» в 17-й раз стал чемпионом Бельгии

Чемпионом Бельгии сезона-2020/21 стал, досрочно обеспечивший себе титул после выездной ничьей с— 3:3.

За тур до финиша «Брюгге» имеет в активе 44 очка. На второй позиции «Генк» — 41 очко. У «Андерлехта» 33 очка и третье место.

«Брюгге» стал чемпионом страны в 17-й раз, впервые с 1978 года завоевав титул два сезона подряд. По этому показателю команда занимает второе место после «Андерлехта» (34 титула).

Стоит отметить, что «Брюгге» завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Генк» сыграет в третьем отборочном раунде и стал потенциальным соперником московского «Спартака» по квалификации главного европейского клубного турнира.