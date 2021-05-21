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    «Брюгге» в 17-й раз стал чемпионом Бельгии

    Футбол Брюгге Андерлехт
    Чемпионом Бельгии сезона-2020/21 стал «Брюгге», досрочно обеспечивший себе титул после выездной ничьей с «Андерлехтом» — 3:3.

    «Брюгге»
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    «Брюгге»

    За тур до финиша «Брюгге» имеет в активе 44 очка. На второй позиции «Генк» — 41 очко. У «Андерлехта» 33 очка и третье место.

    «Брюгге» стал чемпионом страны в 17-й раз, впервые с 1978 года завоевав титул два сезона подряд. По этому показателю команда занимает второе место после «Андерлехта» (34 титула).

    Стоит отметить, что «Брюгге» завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Генк» сыграет в третьем отборочном раунде и стал потенциальным соперником московского «Спартака» по квалификации главного европейского клубного турнира.

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