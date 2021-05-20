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    Клопп: «Ливерпуль» серьезно улучшил свое положение и вышел в финал

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 37-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это был полуфинал. Нам надо было его выиграть — и мы это сделали. Мы серьезно улучшили свое положение и вышли в финал, хотя ничего еще не решено. Мы заслужили это, проведя отличную игру.

    "Бернли" нельзя давать шанс забить, мы знали, что будет очень сложно. На их стороне было три с половиной тысячи фанатов — а атмосфера в футболе очень важна. Но, думаю, парни прекрасно справились с этой проблемой. Их ничто не отвлекало от дела.

    Нам непременно нужно быстро восстановиться. В последнем матче нам ничего не гарантировано. "Кристал Пэлас" — сильный соперник», — цитирует Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ, подвинув «Лестер» благодаря лучшим дополнительным показателям.

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