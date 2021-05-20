Клопп: «Ливерпуль» серьезно улучшил свое положение и вышел в финал

Главный тренерподвел итоги матча 37-го тура АПЛ с(3:0).

«Это был полуфинал. Нам надо было его выиграть — и мы это сделали. Мы серьезно улучшили свое положение и вышли в финал, хотя ничего еще не решено. Мы заслужили это, проведя отличную игру.

"Бернли" нельзя давать шанс забить, мы знали, что будет очень сложно. На их стороне было три с половиной тысячи фанатов — а атмосфера в футболе очень важна. Но, думаю, парни прекрасно справились с этой проблемой. Их ничто не отвлекало от дела.

Нам непременно нужно быстро восстановиться. В последнем матче нам ничего не гарантировано. "Кристал Пэлас" — сильный соперник», — цитирует Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ, подвинув «Лестер» благодаря лучшим дополнительным показателям.