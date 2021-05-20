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    Гвардиола — лучший тренер мира сезона по версии FourFourTwo

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    Журнал FourFourTwo составил список из 50 лучших главных тренеров прошедшего сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В расчет брались достижения специалистов за последние 12 месяцев.

    Возглавил список главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в текущем сезоне стал чемпионом Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.

    На втором месте наставник «Интера» Антонио Конте, на счету которого чемпионство в Серии А.

    Замкнул первую тройку Диего Симеоне («Атлетико») — за тур до окончания сезона Примеры мадридцы лидируют в таблице.

    Топ-10 лучших тренеров года по версии FourFourTwo:

    1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
    2. Антонио Конте («Интер»).
    3. Диего Симеоне («Атлетико»),
    4. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
    5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).
    6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»).
    7. Томас Тухель («ПСЖ»/«Челси»).
    8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»).
    9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
    10. Брендан Роджерс («Лестер»)…
    19. Жозе Моуринью («Тоттенхэм» — уволен)…
    21. Зинедин Зидан («Реал»)…
    47. Роналд Куман («Барселона»).

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