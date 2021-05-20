Гвардиола — лучший тренер мира сезона по версии FourFourTwo

В расчет брались достижения специалистов за последние 12 месяцев.
Возглавил список главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в текущем сезоне стал чемпионом Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.
На втором месте наставник «Интера» Антонио Конте, на счету которого чемпионство в Серии А.
Замкнул первую тройку Диего Симеоне («Атлетико») — за тур до окончания сезона Примеры мадридцы лидируют в таблице.
Топ-10 лучших тренеров года по версии FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Антонио Конте («Интер»).
3. Диего Симеоне («Атлетико»),
4. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).
6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»).
7. Томас Тухель («ПСЖ»/«Челси»).
8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»).
9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
10. Брендан Роджерс («Лестер»)…
19. Жозе Моуринью («Тоттенхэм» — уволен)…
21. Зинедин Зидан («Реал»)…
47. Роналд Куман («Барселона»).