Гвардиола — лучший тренер мира сезона по версии FourFourTwo

Журнал составил список из 50 лучших главных тренеров прошедшего сезона.

В расчет брались достижения специалистов за последние 12 месяцев.

Возглавил список главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в текущем сезоне стал чемпионом Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.

На втором месте наставник «Интера» Антонио Конте, на счету которого чемпионство в Серии А.

Замкнул первую тройку Диего Симеоне («Атлетико») — за тур до окончания сезона Примеры мадридцы лидируют в таблице.

Топ-10 лучших тренеров года по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

2. Антонио Конте («Интер»).

3. Диего Симеоне («Атлетико»),

4. Юрген Клопп («Ливерпуль»).

5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).

6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»).

7. Томас Тухель («ПСЖ»/«Челси»).

8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»).

9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

10. Брендан Роджерс («Лестер»)…

19. Жозе Моуринью («Тоттенхэм» — уволен)…

21. Зинедин Зидан («Реал»)…

47. Роналд Куман («Барселона»).