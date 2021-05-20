«Бернли» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Мерсисайдцы открыли счет на 43-й минуте. Фирмино замкнул метров с одиннадцати фланговый прострел Робертсона, мощно пробив низом.

На 52-й минуте Мане навесил от лицевой линии на голову Натаниэлю Филлипсу, который вколотил мяч в верхний угол.

А на 89-й минуте Окслейд-Чемберлен накрутил защитников в штрафной и мощно пробил в ближний угол. Резкий удар, без шансов для вратаря.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Ливерпуль 0:3 Голы: 0:1 Роберто Фирмино (43'), 0:2 Натаниел Филлипс (52'), 0:3 Алекс Окслейд-Чемберлен (88') Бёрнли: Will Norris, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк (Матей Выдра, 76'), Йоханн Берг Гудмундссон, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 87'), Тьяго Алькантара, Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 81'), Садио Мане (Константинос Цимикас, 90'), Мохамед Салах

«Ливерпуль» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ, подвинув «Лестер» благодаря лучшим дополнительным показателям. «Бернли» с 39 очками на 17-м месте.