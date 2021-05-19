Тренерский штаб сборной Германии объявил состав на Евро-2020

Стал известен составна матчи Евро-2020. Его опубликовали на сайте Немецкого футбольного союза.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Вернувшиеся в состав Томас Мюллер и Матс Хуммельс не играли за национальную команду с ноября 2018 года.

Напомним, что Германия попала в группу F с Францией, Португалией и Венгрией.