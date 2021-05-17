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    «Лечче» уступил «Венеции» в полуфинале плей-офф за повышение в Серию А

    «Венеция» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Лечче Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В первом матче 1/2 финала плей-офф Серии В «Венеция» одержала домашнюю победу над «Лечче» со счетом 1:0.

    «Венеция»
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    «Венеция»

    Единственный гол на 47-й минуте забил нападающий Франческо Форте.

    В другом полуфинальном матче плей-офф за повышение в Серию А «Читтаделла» на своем поле разгромила «Монцу» со счетом 3:0.

    Все три мяча забил форвард хозяев Энрико Бальдини, отличившийся на 13-й, 22-й и 85-й минутах матча.

    Ответные полуфинальные матчи пройдут 20 мая.

    В турнире принимают участие 4 клуба, занявшие в таблице места с 3-го по 6-е: «Монца», «Лечче», «Венеция» и «Читаделла» соответственно.

    Напрямую в Серию А вышли «Эмполи» и «Салернитана».

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