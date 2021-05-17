«Венеция» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

«Венеция» Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 47-й минуте забил нападающий Франческо Форте.
В другом полуфинальном матче плей-офф за повышение в Серию А «Читтаделла» на своем поле разгромила «Монцу» со счетом 3:0.
Все три мяча забил форвард хозяев Энрико Бальдини, отличившийся на 13-й, 22-й и 85-й минутах матча.
Ответные полуфинальные матчи пройдут 20 мая.
В турнире принимают участие 4 клуба, занявшие в таблице места с 3-го по 6-е: «Монца», «Лечче», «Венеция» и «Читаделла» соответственно.
Напрямую в Серию А вышли «Эмполи» и «Салернитана».