«Венеция» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

В первом матче 1/2 финала плей-офф Серии Водержала домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте забил нападающий Франческо Форте.

В другом полуфинальном матче плей-офф за повышение в Серию А «Читтаделла» на своем поле разгромила «Монцу» со счетом 3:0.

Все три мяча забил форвард хозяев Энрико Бальдини, отличившийся на 13-й, 22-й и 85-й минутах матча.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 20 мая.

В турнире принимают участие 4 клуба, занявшие в таблице места с 3-го по 6-е: «Монца», «Лечче», «Венеция» и «Читаделла» соответственно.

Напрямую в Серию А вышли «Эмполи» и «Салернитана».