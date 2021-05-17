Пиоли: Непопадание в топ-4 станет разочарованием для «Милана»

Главный тренердал комментарий после матча Серии А с(0:0).

«Нет смысла думать о том, что могло бы быть. Мы должны сосредоточиться на следующем матче. По темпу и качеству мы не были на том уровне, который показывали в последних матчах. Мы провели незабываемую игру с "Ювентусом", затем с "Торино", впереди просто еще одна игра с "Аталантой".

Мы проделали отличную работу в этом сезоне, но сегодня разочарованы. Знаем, что "Аталанта" — единственная команда, которую мы не смогли обыграть за время моего пребывания в "Милане". Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого.

С учетом того, как мы играли, всего, что мы сделали, насколько мы выросли за год, факт непопадания в топ-4, безусловно, станет разочарованием. Но это все равно нельзя будет назвать неудачей, потому что я чувствую, что мы заложили основу, чтобы добиться этого в ближайшем будущем. Четверка лучших определенно была нашей целью в начале сезона, но не обязательством», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Россонери» набрали 76 очков и остались на четвертом месте в Серии А. В заключительном туре команда Пиоли сыграет с «Аталантой», которая расположилась на второй позиции (78). Третью строчку занимает «Наполи» (76), пятым идет «Ювентус» (75).