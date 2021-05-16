РПЛ. «Зенит» разнес «Тамбов», «Спартак» в Лиге чемпионов, «Локо» сыграет в Лиге Европы

16 мая пройдут все матчи последнего 30 тура Премьер-лиги России.

«Ахмат» — «Спартак» 2:2

Московский «Спартак» в выездном матче 30-го тура российской Премьер-лиги разошелся миром с грозненским «Ахматом» — 2:2.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте, когда Владимир Ильин подобрал мяч после рикошета и четко пробил в нижний угол ворот.

На 31-й минуте Ильин оформил дубль, нанеся прицельный удар головой после навеса от Артема Поляруса.

«Красно-белые» ответили на 54-й минуте. Алекс Крал вошел в штрафную, дошел до лицевой и прострелил в центр на Квинси Промеса, который в касание уложил мяч в нижний угол.

А на 82-й минуте москвичи отыгрались. Роман Зобнин навесил с левого края, Александр Соболев сделал скидку на Виктора Мозеса, и тот нанес мощнейший удар в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Спартак 2:2 Голы: 1:0 Владимир Ильин (20'), 2:0 Владимир Ильин (31'), 2:1 Квинси Промес (54'), 2:2 Виктор Мозес (83') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Зоран Нижич (Wilker Angel, 53'), Александр Пуцко, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва Лима (Никита Кармаев, 66'), Артём Полярус (Антон Олегович Швец, 84'), Максим Ненахов, Евгений Харин, Марат Быстров (Бернард Бериша, 53'), Владимир Ильин (Islam Alsultanov, 84') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Руслан Литвинов, 79'), Айртон Лукас (Наиль Умяров, 71'), Виктор Мозес, Квинси Промес (Андрей Ещенко, 87'), Алекс Краль (Михаил Игнатов, 80'), Роман Зобнин, Александр Соболев, Джордан Ларссон Предупреждения: Максим Ненахов (8'), Марат Быстров (43'), Георгий Джикия (67'), Бернард Бериша (74'), Роман Зобнин (87'), Александр Соболев (90')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занял второе место (57 очков) и вышел в Лигу чемпионов. «Ахмат» финишировал 11-м (40 очков).

«Динамо» — ЦСКА 3:2

В рамках 30-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде проиграл «Динамо» — 2:3.

«Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Алан Дзагоев выдал прекрасный пас на Чидеру Эджуке, тот неудачно пробил, однако рикошетом мяч отлетел на Наира Тикнизяна, который не промахнулся.

«Бело-голубые» не только отыгрались, но и вышли вперед усилиями Вячеслава Грулева. На 65-й минуте он замкнул навес Дмитрия Скопинцева, а спустя семь минут на линии штрафной качнул соперника, вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол мимо Игоря Акинфеева.

На 79-й минуте «красно-синие» воспользовались провалом в обороне соперника, когда мяч в сетку отправил Эджуке, и восстановили паритет.

И все же последнее слово осталось за «Динамо» — на 89-й минуте победный мяч забил Арсен Захарян.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — ЦСКА 3:2 Голы: 0:1 Наяир Тикнизян (18'), 1:1 Вячеслав Грулёв (65'), 2:1 Вячеслав Грулёв (72'), 2:2 Чидера Эджук (79'), 3:2 Arsen Zakharyan (89') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Роман Нойштедтер, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Никола Моро, Себастьян Шиманьски (Шарль Каборе, 84'), Даниил Фомин (Вячеслав Грулёв, 63'), Даниил Лесовой (Clinton N'Jie, 63'), Arsen Zakharyan, Konstantin Tyukavin (Николай Комличенко, 84') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин (Вадим Карпов, 46'), Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Алан Дзагоев (Арнор Сигурдссон, 62'), Чидера Эджук, Константин Марадишвили, Emil Bohinen (Ильзат Ахметов, 62'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 77') Предупреждения: Виктор Васин (30'), Гильермо Варела (32'), Наяир Тикнизян (33'), Роман Нойштедтер (43'), Роман Евгеньев (68'), Шарль Каборе (85'), Георгий Щенников (90')

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занял шестое место (50 очков) и остался без путевки в еврокубки. «Динамо» стало седьмым (50 очков).

«Локомотив» — «Урал» 1:0

Московский «Локомотив» на своем поле одолел «Урал» — 1:0.

«Шмели» остались в меньшинстве уже на 27-й минуте из-за удаления Рафала Аугустыняка. На 75-й минуте с поля был удален Даниэль Мишкич, так что гости остались вдевятером.

«Железнодорожники» воспользовались численным преимуществом на 89-й минуте. Федор Смолов от лицевой покатил мяч во вратарскую, где Дмитрий Рыбчинский после обработки пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Урал 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Рыбчинский (89') Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука, Александр Сильянов, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк, Станислав Магкеев (Антон Миранчук, 46'), Даниил Куликов, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов (Дмитрий Живоглядов, 82'), Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 8') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Ivan Kuzmichev, 81'), Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич, Вячеслав Подберёзкин (Даниэль Мишкич, 66'), Рамазан Гаджимурадов (Алексей Евсеев, 66'), Эрик Космин Бикфалви (Павел Погребняк, 56') Предупреждения: Гилерме (4'), Арсен Адамов (4'), Рафал Аугустыняк (16'), Рафал Аугустыняк (27'), Бранко Йовичич (36'), Рифат Жемалетдинов (45'), Ярослав Годзюр (69'), Даниэль Мишкич (72'), Даниэль Мишкич (75'), Игорь Калинин (76')

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занял третье место (56 очков), а «Урал» — 12-е (34 очка).

«Ростов» — «Краснодар» 1:3

В 30 туре РПЛ «Краснодар», играя на выезде, был сильнее «Ростова» и победил со счетом 3:1.

В конце первого тайма «Быки» забили усилиями Кристофера Ольссона, но уже во второй половине Юрий Газинский оформил автогол и все началось заново.

После этих двух эпизодов голом отличился Вандерсон, а Кайо снял все вопросы о победителе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Краснодар 1:3 Голы: 0:1 Кристофер Ольссон (45'), 1:1 Юрий Газинский (автогол) (49'), 1:2 Вандерсон (59'), 1:3 Кайо (90') Ростов: Максим Рудаков, Денис Терентьев (Хайтам Алеесами, 66'), Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото (Владимир Обухов, 82'), Павел Мамаев (Armin Gigovic, 30'), Данил Глебов, Хорен Байрамян (Дмитрий Полоз, 66'), Али Соу, Кирилл Фольмер (Pontus Almqvist, 46') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Дмитрий Стоцкий, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 83'), Юрий Газинский (Кайо, 83'), Вандерсон (Маркус Берг, 68'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Алексей Ионов Предупреждения: Кирилл Фольмер (5'), Евгений Чернов (13'), Кэнто Хасимото (35')

Команды финишировали рядом — «Ростов» 9-й с 43 баллами, а «Краснодар» 10-й с 41 очков на счету.

«Рубин» — «Ротор» 1:1

В другом матче «Рубин» не смог одолеть дома «Ротор», сыграв вничью 1:1.

Счет открыли гости благодаря голу Фламариона, однако Джордже Деспотович сравнял на последних минутах ударом с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Ротор 1:1 Голы: 0:1 Flamarion (пенальти) (79'), 1:1 Джордже Деспотович (пенальти) (90') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт (Иван Игнатьев, 85'), Силвие Бегич, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич, Олег Шатов (Михаил Костюков, 74'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев, Джордже Деспотович (Леон Мусаев, 90') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Nikolay Kipiani (Евгений Песегов, 83'), Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв (Камиль Муллин, 89'), Зурико Давиташвили (Соломон Кверквелия, 85'), Flamarion, Aleksey Shchetkin Предупреждения: Денис Макаров (20'), Оливер Абильгор (27'), Олег Игоревич Алейник (28'), Георгий Зотов (31'), Данил Степанов (52'), Седрик Гогуа Куаме (66'), Илья Жигулёв (89'), Сергей Макаров (90'), Солтмурад Бакаев (90')

По итогу сезона «Рубин» отобрался в Лигу конференций (квалификация). У него 4 позиция и 53 очка. «Ротор» на 15 позиции с 22 баллами и вылетает в ФНЛ вместе с «Тамбовом».

«Тамбов» — «Зенит» 1:5

В матче заключительного 30 тура РПЛ «Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1.

Главным героем встречи стал Артем Дзюба, на счету которого четыре мяча. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

У «Волков» гол забил Кирилл Климов, а Варход Васиев оформил автогол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Зенит 1:5 Голы: 0:1 Артём Дзюба (11'), 1:1 Kirill Klimov (45'), 1:2 Артём Дзюба (55'), 1:3 Артём Дзюба (72'), 1:4 Артём Дзюба (74'), 1:5 Farkhod Vasiev (автогол) (90') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Denis Kaykov (Moris Nusuev, 82'), Илья Мартынов (Zurab Gigashvili, 59'), Кэтэлин Карп (Никита Дроздов, 59'), Dmitri German, Юрий Бавин, Kirill Klimov (Антон Терехов, 64'), Владислав Карапузов, Farkhod Vasiev, Artem Arhipov (Said-Ali Akhmaev, 82') Зенит: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков (Данил Круговой, 60'), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (Даниил Шамкин, 60'), Danila Khotulev, Далер Кузяев (Sergey Chibisov, 78'), Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин (Kirill Kravtsov, 46'), Магомед Оздоев (Saba Sazonov, 76'), Артём Дзюба Предупреждение: Магомед Оздоев (45')

«Зенит» закончил сезон на первой позиции с 65 очками. «Тамбов» остался на дне и вылетает из РПЛ с 13 баллами на счету.

«Уфа» — «Арсенал»

«Уфа» со счетом 2:1 победила «Арсенал» в финальном турнире сезона РПЛ.

Олег Иванов открыл счет в матче и вывел «Уфу» вперед, а Эванс Кангва выровнял положение команд. Все решил автогол Максима Беляева.

Отметим, что «Арсенал» заканчивал в меньшинстве. Красную карточку получил Гия Григалава.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Арсенал Тула 2:1 Голы: 1:0 Олег Иванов (7'), 1:1 Эванс Кангва (33'), 2:1 Максим Беляев (автогол) (43') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Неманья Милетич, Мориц Бауэр, Джемал Табидзе (Григорий Морозов, 46'), Олег Иванов, Filip Mrzljak (Дмитрий Сысуев, 75'), Владислав Камилов, Остон Урунов (Тимур Жамалетдинов, 21'), Komnen Andric (Артём Голубев, 84') Арсенал Тула: Егор Шамов, Максим Беляев, Гиа Григалава, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Владислав Пантелеев, 75'), Эванс Кангва (Кингз Кангва, 75'), Юрий Ковалев (Валерий Громыко, 44'), Горан Чаушич, Игорь Коновалов, Даниил Хлусевич, Evgeni Lutsenko (Кирилл Панченко, 63') Предупреждение: Дмитрий Сысуев (80') Удаление: Гиа Григалава (52')

«Уфа» (25 очков) и «Арсенал» (23 очка) сохранили прописки в РПЛ на следующий сезон.

«Химки» — «Сочи» 0:0

«Сочи» не сумел добыть 3 очка в матче с «Химками», сыграв в нулевую ничью.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Сочи 0:0 Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий (Александр Трошечкин, 60'), Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Арсений Логашов (Михаил Тихонов, 79'), Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Павел Могилевец (Илья Камышев, 79'), Senin Sebai, Илья Кухарчук (Камран Алиев, 88'), Мохамед Конате Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Тимофей Маргасов, Данила Прохин, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Александр Руденко (Danil Prutsev, 72'), Антон Заболотный Предупреждения: Мохамед Конате (18'), Danil Prutsev (73')

Несмотря на это команда Федотова осталась на 5 позиции и таким образом сыграет в Лиге конференций (квалификация) в следующем сезоне. У нее 53 очка. «Химки» закончили на 8 месте с 45 баллами.