«Милан» — «Кальяри»: счет матча 0:0

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри».

Встреча на арене «Сан-Сиро» завершилась со счетом 0:0.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Кальяри 0:0 Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Диогу Далот, 63'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Суалихо Мейте, 63'), Хакан Чалханоглу (Марио Манджукич, 89'), Браим Диас (Самуэль Кастильехо, 57'), Алексис Салемакерс (Рафаэл Леау, 46'), Франк Кессье, Анте Ребич Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Лука Чеппители (Рагнар Клаван, 87'), Андреа Карбони (Даниэле Ругани, 88'), Раджа Найнгголан, Рэзван Марин (Альфред Дункан, 78'), Алессандро Дейола (Квадво Асамоа, 87'), Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис, Жоао Педро, Леонардо Паволетти (Альберто Черри, 78') Предупреждения: Симон Кьер (33'), Рэзван Марин (40'), Андреа Карбони (45'), Давиде Калабрия (58')

Красно-черные поднялись на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков. Сардинцы с 37 очками располагаются на 16-й строчке.

Матч заключительного тура команда Стефано Пиоли проведет с идущей на второй позиции «Аталантой» 23 мая на выезде. Коллектив Леонардо Семпличи в этот день примет «Дженоа».