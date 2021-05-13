Пирло: «Ювентус» будет бороться до конца

Главный тренерподвел итоги матча Серии А с(3:1).

«Было нелегко оправиться от поражения от "Милана", тем более учитывая, что предстояло играть с "Сассуоло". Мы готовились выжидать, отойти назад, сыграть плотно и лишить соперника пространства.

План заключался в том, чтобы проводить быстрые контратаки. "Сассуоло" атакует большим силами, оставляя сзади свободные зоны. Поэтому я выпустил двух скоростных вингеров, и мы здорово сработали.

В футболе побеждают те, кто делает разницу, и у нас много таких игроков. Сегодня они внесли огромный вклад в победу. Нам было нелегко прийти в себя, но мы сделали это. Мы в деле, мы живы и здоровы, будем бороться до конца», — цитирует Пирло Football Italia.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место (72 очка), отставая на балл от топ-4.