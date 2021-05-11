Якини: Надеюсь, увидим Кокорина в оставшихся матчах

Главный тренервысказался о состоянии здоровья российского нападающего флорентийцев

«Кокорин недавно начал работать с командой. Он только-только восстановился от мышечной травмы. Психологически ему нужно работать на максимум, надеюсь, мы увидим его в оставшихся матчах на поле.

Парень доступен для игры, несмотря на две мышечные травмы. Он может нам пригодиться на финальном отрезке, но мы не должны заставлять его делать то, чего он не хочет», — приводит слова тренера сайт «фиалок».

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и принял участие в трех матчах. 30-летний нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.