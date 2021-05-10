Пирло не собирается уходить в отставку после поражения от «Милана»

Главный тренерпосле поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А высказался о возможном уходе из клуба.

«Нет, я не уйду. Я взялся за эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я весь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, так что я буду продолжать делать свою работу, пока мне будет это позволено.

Если что-то идет не так, я беру на себя ответственность. Этот состав состоит из отличных игроков, но у нас явно что-то не сработало», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Милан» с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. У «Ювентуса» 69 баллов и пятая позиция.