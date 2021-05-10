ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
  • 07:14
    • Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии в финале ЧМ
  • 23:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:39
    • «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине
  • 23:58
    • ПСЖ упустил победу над «Ренном»
  • 22:54
    • «Арсенал» переиграл «Вест Бромвич» на «Эмирейтс»
    Все новости спорта

    Пирло не собирается уходить в отставку после поражения от «Милана»

    Футбол Футбол Италии Серия A Милан Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А высказался о возможном уходе из клуба.

    Андреа Пирло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Пирло

    «Нет, я не уйду. Я взялся за эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я весь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, так что я буду продолжать делать свою работу, пока мне будет это позволено.

    Если что-то идет не так, я беру на себя ответственность. Этот состав состоит из отличных игроков, но у нас явно что-то не сработало», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

    «Милан» с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. У «Ювентуса» 69 баллов и пятая позиция.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешают ли химчане «Спартаку» подняться на второе место?
  • «Спартак» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Пару забитых мячей в этом поединке будет
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли «Бернли» спасительную победу?
  • «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Денизлиспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Насьонал — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры