В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Мирзову и Глушенкову

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что переговоры со «Спартаком» о дальнейшей карьере полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова пройдут по окончании нынешнего сезона.

Текущий розыгрыш РПЛ футболисты красно-белых проводят в аренде в подмосковном клубе.

«Приняли решение с тренерским штабом и руководством сначала спокойно доиграть сезон, а потом уже принимать решения по составу.

После 16 мая будем разговаривать со "Спартаком" по поводу Мирзова и Глушенкова», — сказал Терюшков Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний Глушенков провел 10 матчей и забил 1 мяч, в активе 27-летнего Мирзова 6 мячей и 2 результативные передачи в 17 играх.