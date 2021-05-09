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    В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Мирзову и Глушенкову

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    Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что переговоры со «Спартаком» о дальнейшей карьере полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова пройдут по окончании нынешнего сезона.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    Текущий розыгрыш РПЛ футболисты красно-белых проводят в аренде в подмосковном клубе.

    «Приняли решение с тренерским штабом и руководством сначала спокойно доиграть сезон, а потом уже принимать решения по составу.

    После 16 мая будем разговаривать со "Спартаком" по поводу Мирзова и Глушенкова», — сказал Терюшков Sport24.

    В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний Глушенков провел 10 матчей и забил 1 мяч, в активе 27-летнего Мирзова 6 мячей и 2 результативные передачи в 17 играх.

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