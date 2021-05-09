В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Мирзову и Глушенкову

Резиуан Мирзов Фото: globallookpress.com
Текущий розыгрыш РПЛ футболисты красно-белых проводят в аренде в подмосковном клубе.
«Приняли решение с тренерским штабом и руководством сначала спокойно доиграть сезон, а потом уже принимать решения по составу.
После 16 мая будем разговаривать со "Спартаком" по поводу Мирзова и Глушенкова», — сказал Терюшков Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний Глушенков провел 10 матчей и забил 1 мяч, в активе 27-летнего Мирзова 6 мячей и 2 результативные передачи в 17 играх.