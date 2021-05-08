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    Три клуба Суперлиги выступили с заявлением после требований УЕФА

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    «Барселона», «Реал» и «Ювентус» выпустили совместное заявление по поводу ситуации, сложившейся вокруг проекта европейской Суперлиги.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    Ранее УЕФА потребовал от всех клубов-основателей выйти из проекта, свое согласие дали 9 из 12 клубов: «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан» и «Атлетико».

    «Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно.

    Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы вновь заявляем, что, чтобы почтить нашу историю, выполнить наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, на благо футбола и для его финансовой устойчивости, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА.

    Мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы уже неоднократно делали после объявления Суперлиги, о нашей приверженности и твердом намерении обсуждать, с уважением и без невыносимого давления, в соответствии с верховенством закона, наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи», — говорится в заявлении.

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