Чеферин предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
Эти клубы не вышли из состава участников Суперлиги, в отличии от девяти других, которые пошли на сотрудничество с УЕФА.
По данным источника, после финала Лиги чемпионов, который пройдет 29 мая, Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два года.
Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает на то, что УЕФА пойдет на диалог с клубами-основателями турнира и не применит радикальных санкций.
Если этого не произойдет, «сливочные» будут обращаться в суд.