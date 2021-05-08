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    Чеферин предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков

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    Президент УЕФА Александер Чеферин хочет серьезно наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус», утверждает Cope.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    Эти клубы не вышли из состава участников Суперлиги, в отличии от девяти других, которые пошли на сотрудничество с УЕФА.

    По данным источника, после финала Лиги чемпионов, который пройдет 29 мая, Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два года.

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает на то, что УЕФА пойдет на диалог с клубами-основателями турнира и не применит радикальных санкций.

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