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    Дубль Осимена помог «Наполи» разгромить «Специю»

    «Специя» — «Наполи»: счет 1:4, обзор голов

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    В 35 туре Серии А «Наполи» на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1.

    Виктор Осимен
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    Виктор Осимен

    Уже в первом тайме «Неаполитанцы» уверенно пошли вперед. Как следствие, гости забили 3 гола подряд. Авторами мячей стали Петр Зелиньски и Виктор Осимен.

    Четвертый гол забил Ирвинг Лосано, однако до этого «Специя» смогла отыграть один гол усилиями Роберто Пикколи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Наполи 1:4
    Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (15'), 0:2 Виктор Осимхен (23'), 0:3 Виктор Осимхен (44'), 1:3 Роберто Пикколи (64'), 1:4 Ирвин Лосано (79') Специя: Иван Проведель, Riccardo Marchizza, Юлиан Хабот, Ардиан Исмайли, Лука Виньяли, Matteo Ricci, Науэль Эстевес (Gennaro Acampora, 78'), Giulio Maggiore, Эммануэль Гьяси (Диего Фариас, 68'), Даньеле Верде (Роберто Пикколи, 46'), Кевин Агудело (Риккардо Сапонара, 78') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Мариу Руй, 69'), Амир Ррахмани, Костас Манолас, Диего Демме, Фабиан, Маттео Политано (Ирвин Лосано, 76'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 83'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 69') Предупреждения: Эльсеид Хюсай (6'), Matteo Ricci (34'), Науэль Эстевес (58'), Лука Виньяли (62'), Виктор Осимхен (65')

    Тем самым «Наполи» набрал 70 очков и вышел на второе место, где он точно задержится до конца этого тура. У «Специи» 34 очка и 16 позиция.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Болонья 1:1
    Голы: 1:0 Родриго Де Пауль (23'), 1:1 Риккардо Орсолини (пенальти) (82') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао (Себастьен Де Майо, 42'), Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Фернандо Форестьери, 83'), Роберто Перейра, Стефано Окака Чука Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Данило, Митчелл Дейкс (Муса Джувара, 80'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 61'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Маттиас Сванберг, 61'), Эмануэл Вигнато (Андреа Поли, 80'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 61'), Родриго Паласио Предупреждения: Йерди Схаутен (30'), Уолас (66')

    В другом матче тура «Удинезе» и «Болонья» разошлись ничьей 1:1.

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