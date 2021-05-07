Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию

Британское правительство ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Англию, сообщает The Telegraph

Изначально решающий матч турнира запланировано провести 29 мая в Стамбуле, однако Турция с 29 апреля по 17 мая ввела полный локдаун из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране.

Также 7 мая Великобритания включила Турцию в «красный список» — список регионов, куда запрещен въезд жителям страны.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в «красном списке», будет обязан пройти 10-дневный карантин.

Подобная мера может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020, так как в составе «Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в финале ЛЧ, выступает много футболистов английской национальной команды.

По этой причине британское правительство, футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут переговоры о переносе матча из Стамбула.

Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА провести финальную игру на своем стадионе с допуском на трибуны 8 тысяч болельщиков.

Однако, будет непросто привести «Вилла Парк» в соответствие со стандартами Лиги чемпионов. Второй возможный вариант — стадион «Тоттенхэма».