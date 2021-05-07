ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета и игроки «Арсенала»«Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 19:52
    • «Ахмат» одержал победу над «Тамбовом»
  • 19:20
    • «Болонья» интересуется защитником ЦСКА
  • 19:03
    • «Барселона» и «Реал» — самые дорогие футбольные клубы мира
  • 18:34
    • Зверев не пустил Надаля в полуфинал турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию

    Футбол Лига чемпионов АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Челси Тоттенхэм Астон Вилла Евро-2020 (2021) Сборная Англии УЕФАКоронавирус в спорте Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Британское правительство ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Англию, сообщает The Telegraph.

    Финал Лиги чемпионов могут перенсти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финал Лиги чемпионов могут перенсти

    Изначально решающий матч турнира запланировано провести 29 мая в Стамбуле, однако Турция с 29 апреля по 17 мая ввела полный локдаун из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране.

    Также 7 мая Великобритания включила Турцию в «красный список» — список регионов, куда запрещен въезд жителям страны.

    Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в «красном списке», будет обязан пройти 10-дневный карантин.

    Подобная мера может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020, так как в составе «Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в финале ЛЧ, выступает много футболистов английской национальной команды.

    По этой причине британское правительство, футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут переговоры о переносе матча из Стамбула.

    Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА провести финальную игру на своем стадионе с допуском на трибуны 8 тысяч болельщиков.

    Однако, будет непросто привести «Вилла Парк» в соответствие со стандартами Лиги чемпионов. Второй возможный вариант — стадион «Тоттенхэма».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сочинцы намучаются с «Ротором»?
  • «Сочи» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Лилль» в гостях у «Ланса» без права на ошибку
  • «Ланс» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Лестер» снова выиграет у «Ньюкасла»?
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  4.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры