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    Давид Вилья получил должность в индийском клубе

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    Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья получил должность в индийском клубе «Одиша».

    Давид Вилья
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    Давид Вилья

    Как сообщает официальный сайт команды, 39-летний испанец стал главой отдела глобальных футбольных операций. В минувшем розыгрыше индийской Суперлиги «Одиша» финишировала на последнем месте.

    Напомним, в качестве игрока Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе».

    Он трехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

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