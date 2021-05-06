Давид Вилья получил должность в индийском клубе

Экс-игрок сборной Испанииполучил должность в индийском клубе

Как сообщает официальный сайт команды, 39-летний испанец стал главой отдела глобальных футбольных операций. В минувшем розыгрыше индийской Суперлиги «Одиша» финишировала на последнем месте.

Напомним, в качестве игрока Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе».

Он трехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.