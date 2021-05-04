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    В «Спартаке» отреагировали на слухи о главном кандидате на пост тренера

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    В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является экс-наставник «Бенфики» Руй Витория.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.

    Можете продолжать список до бесконечности. Всё узнаёте после 16 мая», — сказал директор по коммуникациям с общественностью красно-белых Антон Фетисов «Чемпионату».

    Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год.

    В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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