В «Спартаке» отреагировали на слухи о главном кандидате на пост тренера

В московскомпрокомментировали информацию о том, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является экс-наставник «Бенфики»

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.

Можете продолжать список до бесконечности. Всё узнаёте после 16 мая», — сказал директор по коммуникациям с общественностью красно-белых Антон Фетисов «Чемпионату».

Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год.

В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.