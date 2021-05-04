Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»

В апреле о том, что московский клуб ведет переговоры с 51-летним португальским тренером, сообщало издание O Jogo.
Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.
Последним местом работыспециалиста был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год.
В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
Как утверждает Sport24, «Спартак» выбрал в качестве основного кандидата экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Сейчас стороны ведут переговоры.
В декабре 2020 года уже сообщалось о варианте красно-белых с Жардимом. Отмечалось, что специалист хочет получать в московском клубе 6 млн евро в год.
В случае неудачных переговоров с 46-летнем португальцем в качестве альтернативы рассматривается главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски.
При этом источники «Чемпионата» сообщают, что Жардима в «Спартаке» не будет.
«Спартак», набрав 53 очка в 28 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.