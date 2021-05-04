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    Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»

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    Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория является основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    В апреле о том, что московский клуб ведет переговоры с 51-летним португальским тренером, сообщало издание O Jogo.

    Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

    Последним местом работыспециалиста был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год.

    В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

    Как утверждает Sport24, «Спартак» выбрал в качестве основного кандидата экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Сейчас стороны ведут переговоры.

    В декабре 2020 года уже сообщалось о варианте красно-белых с Жардимом. Отмечалось, что специалист хочет получать в московском клубе 6 млн евро в год.

    В случае неудачных переговоров с 46-летнем португальцем в качестве альтернативы рассматривается главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски.

    При этом источники «Чемпионата» сообщают, что Жардима в «Спартаке» не будет.

    «Спартак», набрав 53 очка в 28 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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