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    Фанаты «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба

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    Три болельщика «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба, информирует официальный сайт клуба.

    Фанаты «Челси»
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    Фанаты «Челси»

    Болельщики будут выбраны после консультаций с представителями фан-клуба «синих».

    Перед каждым сезоном будут проводиться новые выборы представителей фанатов.

    Отмечается, что они будут посещать заседания в качестве наблюдателей без права голоса. Также болельщики подпишут соглашение о конфиденциальности, что не позволит им разглашать поднятые на заседаниях вопросы.

    Ранее фан-клуб «Челси» резко негативно отреагировал на желание клуба вступить в Суперлигу. Под давлением своих болельщиков клуб был вынужден выйти из проекта.

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