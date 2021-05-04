Фанаты «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба

Фанаты «Челси» Фото: globallookpress.com
Болельщики будут выбраны после консультаций с представителями фан-клуба «синих».
Перед каждым сезоном будут проводиться новые выборы представителей фанатов.
Отмечается, что они будут посещать заседания в качестве наблюдателей без права голоса. Также болельщики подпишут соглашение о конфиденциальности, что не позволит им разглашать поднятые на заседаниях вопросы.
Ранее фан-клуб «Челси» резко негативно отреагировал на желание клуба вступить в Суперлигу. Под давлением своих болельщиков клуб был вынужден выйти из проекта.