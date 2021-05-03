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    Мостовой высказался по поводу перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о третьем подряд чемпионстве «Зенита».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Зенит заслуженно победил в нашем чемпионате. Мы об этом говорили еще перед началом чемпионата, что "Зенит" — явный претендент. Просто мы надеялись, что команды уровня "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА создадут конкуренцию, они это делали до какого-то момента. Они растеряли очки, и тут вопрос о чемпионстве был вопросом времени.

    В России "Зенит" сильнее остальных на голову, но судят не по чемпионату. "Зенит" может выиграть титул и пять раз подряд, а потом пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но все равно когда-то выйдут. Не может такая команда, с таким бюджетом не выходить из группы Лиги чемпионов.

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    Ожидания от Лиги чемпионов? Нужно смотреть жеребьёвку, а то каждый раз говорим об этом, а они потом вылетают. И не только они. Об усилении нужно спрашивать у работников клуба, они за это деньги получают», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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