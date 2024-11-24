«Астон Вилла» может арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед»

в январе, скорее всего, покинет

По информации CaughtOffside, в переходе Зиркзе заинтересована «Астон Вилла».

Источник при этом отмечает, что клуб из Бирмингема готов рассмотреть вариант с арендой нидерландского нападающего.

Также отмечается, что серьезный интерес к Зиркзе по-прежнему проявляют клубы итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что Зиркзе может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе перед началом текущего сезона у «Болоньи» за 42 миллиона евро.

Зиркзе провел в английской Премьер-лиге 11 матчей и забил один гол.