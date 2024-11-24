«Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Ахматом» в матче 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 12 очков в 15-ти матчах и на данный момент расположились на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету самарской команды 3 победы, 3 ничьи и 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 13:23.

Подопечные Игоря Осинькина испытывают трудности в последних матчах, набрав лишь 3 очка в 7-ми турах. Побед нет с середины сентября, а в трех крайних играх самарцы уступили своим соперникам — «Краснодару» (1:2), «Акрону» (0:2) и ЦСКА (1:2).

«Ахмат»

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в актив 9 очков в 15-ти матчах. На счету команды из Грозного одна победа, 6 ничьих и 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 13:29.

«Ахмат» проиграл 5 из 6-ти последних матчей, сумев набрать три очка лишь в игре против «Ростова» (3:2), одержав при этом первую победу в сезоне. В двух крайних турах грозненцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:2) и «Зениту» (1:2).

Личные встречи

В матче первого круга в Грозном была зафиксирована ничья 1:1. В последних 10-ти встречах «Ахмат» одержал 6 побед, «Крылья Советов» выиграли трижды и один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 1.84.