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    «Крылья Советов» — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»

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    Бенхамин Гарре
    «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Ахматом» в матче 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 12 очков в 15-ти матчах и на данный момент расположились на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету самарской команды 3 победы, 3 ничьи и 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 13:23.

    Подопечные Игоря Осинькина испытывают трудности в последних матчах, набрав лишь 3 очка в 7-ми турах. Побед нет с середины сентября, а в трех крайних играх самарцы уступили своим соперникам — «Краснодару» (1:2), «Акрону» (0:2) и ЦСКА (1:2).

    «Ахмат»

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    «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в актив 9 очков в 15-ти матчах. На счету команды из Грозного одна победа, 6 ничьих и 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 13:29.

    «Ахмат» проиграл 5 из 6-ти последних матчей, сумев набрать три очка лишь в игре против «Ростова» (3:2), одержав при этом первую победу в сезоне. В двух крайних турах грозненцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:2) и «Зениту» (1:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга в Грозном была зафиксирована ничья 1:1. В последних 10-ти встречах «Ахмат» одержал 6 побед, «Крылья Советов» выиграли трижды и один раз команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 1.84.

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