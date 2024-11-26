Спортинг
Арсенал Лондон
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Спортинг» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Да и оборона команды выглядит монолитно, дав сбой всего 2 раза.
Спортинг — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Амаранте» (6:0).
При этом «Спортинг» чуть ранее смог обыграть «Брагу» (4:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился феерической викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 22 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Зено Дебас, Педру Гонсалвеш, Нуну Сантуш — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Лиссабонцы не проигрывают уже почти четыре месяца. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.
Поединки с «канонирами» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Спортинг» проиграл 1 раз при 3 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и блистательный Виктор Дьёкереш забивает с периодичностью выстрелов автомата.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 12 месте.
Причем «Арсенал» в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 3 мяча при одном пропущенном.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда Микеля Артеты победила. «Пушкари» разгромили «Ноттингем Форест» (3:0).
При этом до того команда не смогла переиграть «Челси» (1:1). А вот встреча с «Интером» завершилась поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Бен Уайт — травмирован.
Состояние команды: «канониры» не проигрывали в двух своих последних поединках. Да и оборона команды Артеты надежна, словно бетон.
В своем чемпионате «пушкари» пребывают на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 очков.
В кадровом плане «Арсенал» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Артеты явно способна прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Лиссабонцы выиграли в 9 своих последних поединках
- «Арсенал» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустил всего 1 раз
- «Спортинг» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Арсенал» имеет надежные тылы, и наверняка постарается сдержать Дьёкереша.
Португальцы выиграли в девяти своих последних матчах, однако и «канониры» нынче выглядят достаточно мощно.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20