26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Да и оборона команды выглядит монолитно, дав сбой всего 2 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Амаранте» (6:0).

При этом «Спортинг» чуть ранее смог обыграть «Брагу» (4:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился феерической викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 22 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Зено Дебас, Педру Гонсалвеш, Нуну Сантуш — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Лиссабонцы не проигрывают уже почти четыре месяца. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.

Поединки с «канонирами» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Спортинг» проиграл 1 раз при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и блистательный Виктор Дьёкереш забивает с периодичностью выстрелов автомата.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 12 месте.

Причем «Арсенал» в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 3 мяча при одном пропущенном.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда Микеля Артеты победила. «Пушкари» разгромили «Ноттингем Форест» (3:0).

При этом до того команда не смогла переиграть «Челси» (1:1). А вот встреча с «Интером» завершилась поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Бен Уайт — травмирован.

Состояние команды: «канониры» не проигрывали в двух своих последних поединках. Да и оборона команды Артеты надежна, словно бетон.

В своем чемпионате «пушкари» пребывают на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 очков.

В кадровом плане «Арсенал» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Артеты явно способна прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Лиссабонцы выиграли в 9 своих последних поединках

«Арсенал» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустил всего 1 раз

«Спортинг» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Арсенал» имеет надежные тылы, и наверняка постарается сдержать Дьёкереша.

Португальцы выиграли в девяти своих последних матчах, однако и «канониры» нынче выглядят достаточно мощно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20