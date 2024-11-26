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    «Спортинг» — «Арсенал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Арсенал»
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    Букайо Сака
    26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спортинг» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Да и оборона команды выглядит монолитно, дав сбой всего 2 раза.

    Спортинг — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Амаранте» (6:0).

    При этом «Спортинг» чуть ранее смог обыграть «Брагу» (4:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился феерической викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 22 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Зено Дебас, Педру Гонсалвеш, Нуну Сантуш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Лиссабонцы не проигрывают уже почти четыре месяца. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.

    Поединки с «канонирами» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Спортинг» проиграл 1 раз при 3 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и блистательный Виктор Дьёкереш забивает с периодичностью выстрелов автомата.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 12 месте.

    Причем «Арсенал» в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 3 мяча при одном пропущенном.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда Микеля Артеты победила. «Пушкари» разгромили «Ноттингем Форест» (3:0).

    При этом до того команда не смогла переиграть «Челси» (1:1). А вот встреча с «Интером» завершилась поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Бен Уайт — травмирован.

    Состояние команды: «канониры» не проигрывали в двух своих последних поединках. Да и оборона команды Артеты надежна, словно бетон.

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    В своем чемпионате «пушкари» пребывают на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 6 очков.

    В кадровом плане «Арсенал» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Артеты явно способна прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы выиграли в 9 своих последних поединках

    • «Арсенал» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустил всего 1 раз

    • «Спортинг» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Арсенал» имеет надежные тылы, и наверняка постарается сдержать Дьёкереша.

    Португальцы выиграли в девяти своих последних матчах, однако и «канониры» нынче выглядят достаточно мощно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Спортинг» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на минимализм?!
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