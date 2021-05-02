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    Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд»

    «Тоттенхэм» — «Шеффилд»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Прострел Кейна в штрафную был заблокирован, мяч отскочил к Орье, который технично навесил к воротам, выведя Бэйла один на один — и Гарет красиво перебросил вышедшего навстречу Ремсдейла, забив с острого угла.

    На 61-й минуте Сон вырезал отличную передачу по центру на Бэйла, который ворвался в штрафную и здорово пробил под перекладину.

    Счет стал крупным на 69-й минуте. Орье справа от штрафной получил мяч от Сона и покатил на Бэйла, который с линии штрафной ударом в нижний правый угол из-под защитника поразил ворота.

    А на 77-й минуте Бергвейн покатил мяч на Сона, который обработал его у линии штрафной и великолепно закрутил в правый верхний угол, забив с рикошетом от штанги.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед 4:0
    Голы: 1:0 Гарет Бэйл (36'), 2:0 Гарет Бэйл (61'), 3:0 Гарет Бэйл (69'), 4:0 Сон Хын Мин (77') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Стивен Бергвейн, 75'), Джовани Ло Чельсо (Гарри Уинкс, 70'), Деле Алли (Эрик Ламела, 78'), Гарри Кейн Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Джордж Балдок, Крис Башам, Джон Иган, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Джейден Богл (Сандер Берге, 46'), Бен Осборн, Дэвид Макголдрик (Ли Муссе, 83'), Риан Брустер (Оливер Бёрк, 46') Предупреждения: Джон Иган (18'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (88')

    «Тоттенхэм» поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 56 очков. «Шеффилд Юнайтед» уже обеспечил себе вылет из АПЛ, в активе команды 17 очков после 34 туров.

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