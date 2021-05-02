«Тоттенхэм» — «Шеффилд»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Прострел Кейна в штрафную был заблокирован, мяч отскочил к Орье, который технично навесил к воротам, выведя Бэйла один на один — и Гарет красиво перебросил вышедшего навстречу Ремсдейла, забив с острого угла.
На 61-й минуте Сон вырезал отличную передачу по центру на Бэйла, который ворвался в штрафную и здорово пробил под перекладину.
Счет стал крупным на 69-й минуте. Орье справа от штрафной получил мяч от Сона и покатил на Бэйла, который с линии штрафной ударом в нижний правый угол из-под защитника поразил ворота.
А на 77-й минуте Бергвейн покатил мяч на Сона, который обработал его у линии штрафной и великолепно закрутил в правый верхний угол, забив с рикошетом от штанги.
«Тоттенхэм» поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 56 очков. «Шеффилд Юнайтед» уже обеспечил себе вылет из АПЛ, в активе команды 17 очков после 34 туров.