Индзаги о победе над «Миланом»: Это был для нас как финал

Главный тренер «Лацио»доволен победой над «Миланом». Его команда выиграла со счетом 3:0.

«Это был для нас как финал — последний шанс остаться в гонке за первые четыре места. Парни сыграли настолько хорошо, что это была явная победа с доминированием. Счет 3:0, но Доннарумма сделал такие сэйвы после ударов Иммобиле и Корреа, которые могут делать лишь лучшие вратари мира. Корреа набрал хорошую форму, он делает свой вклад в больших матчах. У него всегда был огромный потенциал, а сейчас он еще избавился от некоторых проблем со здоровьем. "Милан" смотрелся неплохо, однако ему противостоял "Лацио" в потрясающих кондициях.

Когда мы пришли в "Лацио", клуб не играл в Европе. А сейчас мы пятый раз подряд квалифицируемся в еврокубки. Надеемся вернуться в Лигу чемпионов, но те же цели преследуют и другие большие команды», — сказал Индзаги в эфире Sky Sport Italia.