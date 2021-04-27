ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Лиги чемпионовШвейцарская система и путевки для богатых. Все, что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов
  • 00:03
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 23:57
    • Гол Исака принес «Реалу Сосьедад» победу над «Эйбаром»
  • 23:40
    • Дубль Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»
  • 23:32
    • «Краснодар» собирается купить форварда «Гвадалахары»
  • 22:47
    • «Ювентус» готов выложить за Кварацхелию 20 млн евро
    Все новости спорта

    Индзаги о победе над «Миланом»: Это был для нас как финал

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги доволен победой над «Миланом». Его команда выиграла со счетом 3:0.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Это был для нас как финал — последний шанс остаться в гонке за первые четыре места. Парни сыграли настолько хорошо, что это была явная победа с доминированием. Счет 3:0, но Доннарумма сделал такие сэйвы после ударов Иммобиле и Корреа, которые могут делать лишь лучшие вратари мира. Корреа набрал хорошую форму, он делает свой вклад в больших матчах. У него всегда был огромный потенциал, а сейчас он еще избавился от некоторых проблем со здоровьем. "Милан" смотрелся неплохо, однако ему противостоял "Лацио" в потрясающих кондициях.

    Когда мы пришли в "Лацио", клуб не играл в Европе. А сейчас мы пятый раз подряд квалифицируемся в еврокубки. Надеемся вернуться в Лигу чемпионов, но те же цели преследуют и другие большие команды», — сказал Индзаги в эфире Sky Sport Italia.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Челси» сохранят максимальную интригу после первого матча?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Улучшит ли «Брентфорд» шансы «Ротерхэма» на спасение?
  • «Брентфорд» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сумеет ли «Майами» повторно выиграть у «Чикаго»?
  • «Майами» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Томь — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Симон — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бублик — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры