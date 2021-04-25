Казанскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Олссон из глубины выполнил передачу низом, Классон пяткой продолжил в штрафную казанцев, куда ворвался Алексей Ионов, мощно пробивший точно в цель.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Краснодар 0:1 Гол: 0:1 Алексей Ионов (17') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang (Леон Мусаев, 82'), Дарко Йевтич, Александр Зуев (Солтмурад Бакаев, 60'), Олег Шатов (Иван Игнатьев, 73'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Кайо, Тонни Триндаде Вильена, Юрий Газинский (Дмитрий Стоцкий, 84'), Вандерсон (Реми Кабелла, 78'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Алексей Ионов (Егор Сорокин, 90'), Маркус Берг (Ари, 84') Предупреждения: Игорь Смольников (6'), Юрий Газинский (29'), Филип Уремович (52')

Для Виктора Гончаренко эта победа стала первой на посту главного тренера «Краснодара».

«Быки» прервали четырехматчевую серию без побед и с 38 очками поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 46 очками продолжает располагаться на 4-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Сочи» 1 мая, а «Рубин» в этот же день примет московское «Динамо».